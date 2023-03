MULTIMEDIA

Kathryn Bernardo, enjoy sa pamamasyal sa Milan

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Ibinahagi ni Kathryn Bernardo sa social media ang ilang retrato at video ng kanilang pamamasyal sa Milan, Italy. Kasama siyempre ni Kath ang boyfriend niya na si Daniel Padilla at malalapit na kaibigan. Nasa Europe sina Kathryn at iba pang Kapamilya stars para sa "G! Kapamilya" tour.

Watch more News on iWantTFC