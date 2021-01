MULTIMEDIA

Sue Ramirez at Maris Racal, umalma sa kumalat na edited photo nila

ABS-CBN News

Umalma ang mga aktres na sina Sue Ramirez at Maris Racal sa retrato nila na inedit para magmukha silang nakahubad. Tinawag nina Sue at Maris na pambababoy ang nangyari, habang handa naman ang Star Magic na papanagutin ang gumawa at nagpakalat ng inedit na retrato.

