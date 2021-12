Sheryn Regis, naging bukas sa pagiging lesbian

MANILA -- Ilang linggo matapos ang balita tungkol sa kanyang bagong pag-ibig sa kapwa babae, inamin na ng mang-aawit na si Sheryn Regis na isa siyang lesbian.

Naging bukas ang tinaguriang "Crystal Voice of Asia" tungkol sa kanyang tunay na pagkatao sa pinakabagong vlog ng manunulat sa showbiz na si Ogie Diaz.

"Alam ko na sa puso ko [ay] bahagi ako ng LGBTQ. It's just that I started living with a man when I was 18 years old. 'Yun ang time na may realization ko na iba ang feeling ko, iba ang nararamdaman ko," aniya.

Pag-amin ni Regis, ang pagsunod sa kanyang magulang ang dahilan kung bakit hindi niya agad nagawang maging totoo sa sarili noon.

"So pumasok ako sa show business na, 'Ito si Sheryn, may asawa. Ito si Sheryn, babaeng-babae. Dapat malinis, dapat ganito.' Pero kulang na kulang, hindi ako masaya [noon] dahil naramdaman ko na hindi ako ito. Hindi ako itong Sheryn na pino-project ko. Yes, as a diva I wear gowns. Ganito naman talaga ako, babaeng-babae. Pero ang puso ko iba. Parang mas may gusto ako na hindi ko alam, kulang na kulang," kuwento niya.

"Noong nanganak na ako kay Sweetie sabi ko, this is some kind of a reward, a trophy. Pero bakit may kulang pa rin... Naramdaman ko 'yung essence of a woman to have a child. Yes, ang essence, babae ako. Pero gusto ko pa rin babae. In denial ako that time," dagdag niya.

Ayon kay Regis, ang kanyang mister na si Earl Echiverri ang una niyang pinagsabihan na siya ay lesbian.



At sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao, iginiit ng mang-aawit na ginampanan niya pa rin ang kanyang responsibilidad bilang asawa.

"Ang pag-aasawa hindi naman pakikipagtalik 'yan, kung hindi responsibilidad mo, pagmamahal mo sa isang tao. You care for that person and you are responsible for that person, ginagampanan mo rin ang pagka-asawa," ani Regis na iginiit na maayos ang relasyon niya kay Echiverri.

"After nung sinabi ko sa kanya, mas lalong tumaas yung respeto niya sa akin. He still takes care of me even malayo siya. Nasa Houston siya, nandito ako. Hindi puwedeng hindi magtatanong, 'O kamusta ka? Okay ka lang ba? Huwag kang ma-stress.' Ganun 'yon," dagdag niya.

Kuwento rin ni Regis, inamin niya rin sa kanyang anak na siya ay lesbian noong ito ay 11 taong gulang pa lang.

"Sabi niya, 'Oh well. I knew it, Mommy but it doesn't make you less of a person. It doesn't make you less of a mom.' 'Huwag mo muna i-divorce si Daddy,' that's what she asked. 'Mommy, is it okay for you if there's no divorce? I don't want to be a child na there's no mom and a dad na magkasama.' So parang naiyak ako, nakonsensiya ako, pinagbigyan ko siya. 'Yes, Sweetie, I promise,'" aniya.

Ayon kay Regis, tanggap ni Echiverri, kanyang anak, maging ng kanyang pamilya ang relasyon niya sa nobyang si Mel de Guia, isa ring YouTuber.

Kuwento ng mang-aawit, nakilala niya ang nobya nang umorder siya ng pagkain na siyang negosyo ni De Guia.

"Tanggap siya ni Sweetie, tanggap siya ni Tito Earl. Tanggap nila. Basta tanggap ng pamilya ko. Tanggap lahat kung anuman ako kasi raw sabi niya, it's your life. And, 'Mommy, love has no boundaries. You are free, Mom, you are so free,'" ani Regis.

Taong 2003 nagsimula ang karera sa showbiz ni Regis nang maging parte siya ng "Star in a Million."

Kilala siya sa kanyang mga awiting tulad ng "Come In Out of the Rain, "Kailan Kaya," "Sabihin Mo Sa Akin," at "Hindi Ko Kayang Iwan Ka."



Noong 2010, nag-migrate si Regis sa Estados Unidos kasama si Echiverri at kanilang anak.



Kamakailan lang ay naglabas ng bagong awitin si Regis na "Gusto Ko Nang Bumitaw."

