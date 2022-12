Ronnie Alonte, Loisa Andalio look back at brief breakup

Photo from Loisa Andalio's Instagram account

MANILA – Ronnie Alonte and Loisa Andalio believe they could surpass any challenge that may come their way after they were able to navigate the biggest controversy in their relationship a few years back.

Speaking to Toni Gonzaga, the celebrity couple looked back and opened up about that phase of their lives, saying that incident taught them many things.

“Naghiwalay kami mga one week. Tapos 'yung one week na 'yun, straight ako sa bar,” said Alonte.

As for Andalio, she said: “Ako araw-araw umiiyak. One week akong walang kain at ligo. Nagte-taping, hindi ako naliligo.”

After drinking for a week, Alonte realized that alcohol is not the answer to what he was feeling at that time.

“After mag-inom, masaya ka nung gabi pero kinabukasan malungkot ka na naman ulit. Pero napagtanto ko na baka tinapik lang ako. Lahat tayo nagkakamali. Sobrang laking pasasalamat ko sa mga kaibigan ko na hindi sila nanghusga. Naging balanced sila, kinausap nila ako ng maayos hanggang sa ako na mismo 'yung bumalik sa kanya. Hindi dahil hinahabol niya ako. Ako pa rin ang lumapit talaga,” he said.

“Binalikan ko siya, nag-sorry ako. Inayos namin, pinag-usapan namin ng maigi. Lugmok na lugmok siya, hindi na niya kaya humarap sa tao. Natatakot na siya,” he said.

“Sinabi ko sa kanya, ‘Huwag ka matakot, kasama mo ako. Kapag lumabas tayo, lalabas tayo parehas nakaangat ang mukha, nakatingala.’ Ayun, tuloy-tuloy na, naging okay kami. After noon, hindi naman kami nawalan. Naging blessed pa kami.”

After that, Andalio feels like she and Alonte could get through problem in their relationship.

“Sabi ko nga, ‘Lord grabe 'yung challenge na binigay mo at lesson.’ Sa ganung edad, thankful ako kasi ang dami ko nang natutunan. Alam ko na 'yung talagang masakit, 'yung grabe. Parang ang babaw na lang ng ibang problema kasi grabe na 'yung pinagdaanan mo. Alam mo ito malalagpasan mo kasi binigyan na ako ni Lord ng malaking [problema] pero nalagpasan natin. So 'yung maliliit, kayang kaya,” she said.

Nonetheless, Alonte keeps reminding Andalio that they always have to be ready to face anything together.

“Alam naman namin na dadating din 'yung time na may problema pang dadating sa amin. Sabi ko sa kanya, maging handa lang tayo. Kung 'yun ngang iba, nalagpasan natin, bakit 'yung iba ba, hindi natin kaya?”

Alonte and Andalio are currently busy promoting their upcoming movie “My Teacher,” which is an entry to this year’s Metro Manila Film Festival.

