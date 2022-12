Julia Montes, mas magiging aktibo sa trabaho sa 2023

MAYNILA -- Matapos maging bahagi ng "FPJ's Ang Probinsyano," ibinahagi ng aktres na si Julia Montes na mas makikita pa siya ng kanyang mga tagahanga ngayong 2023.

Ayon kay Montes, ang paggawa niya ng action film na "Topakk" ang tila nagbigay inspirasyon sa kanya para magtrabaho muli.

“Siguro ang ma-se-share ko lang sa buong pag-fi-film ko ng movie, na-inspire ako to work ulit. 'Yun 'yung parang naging dating sa akin while doing that film. Mas makikita pa nila ako this 2023,” ani Montes sa artikulo na inilabas ng entertainment website na PUSH.

At dahil inspirado na magtrabaho muli, ibinahagi rin ni Montes ang pangarap na makasama sa isang proyekto ang batilang aktres na si Vilma Santos.

“Kasi sa lahat ng napanood kong films niya, ang dami niyang nagawa, ang dami niyang naikot na characters. Parang alam ko, personally and with work, ang dami kong matututunan sa kanya. And every time na nakikita ko siya, 'yung presence niya mararamdaman mo na you will never get intimidated sa kanya kasi ganun siya kabait," ani Montes.

"Gusto kong ma-experience yung power ng isang Vilma Santos. Favorite movie ko na andun siya is 'Anak.' All-time favorite ko talaga kasi idol ko din si Ms. Claudine Barretto. Kaya 'pag pinagsama pa 'yung dalawa talagang solid,” dagdag ni Montes.

Isa si Montes sa mga bituin na kinikilala sa husay nito sa pag-arte.

Ilan din sa mga tumatak na proyekto ni Montes ay ang mga seryeng pinagsamahan nila nang matagal ng napapabalitang nobyo na si Coco Martin.

Kaugnay na video:

