Maris Racal ready for more adult roles with 'Kangks Show'

MANILA -- Actress Maris Racal admitted feeling pressure over her role in the new series "The Kangks Show" which also stars Angelica Panganiban.

In the series, Racal plays Cassandra, a social media personality who openly talks about sex, which puts her on a collision course with popular sex psychiatrist Dr. Kara Teo (Panganiban).

"First time kong tumanggap ng role na ganito na sobrang tapang. Pinag-uusapan 'yung sex in general. So, para sa akin napa-self check ako na I think it's about time na mag-take ako ng one step forward regarding sa mga role na gaganapan ko," Racal said on Star Magic's Inside News on Wednesday.



"Siya 'yung tipo ng tao na makikita mo kung saan-saan sa internet. And pangarap niyang maging ka-co-host si Doc Kara Teo na gaganapan ni Ms. Angelica Panganiban," Racal said, adding that they aim to normalize conversations about sex with the series.

"Ang mapupulot nila rito, ang ganda tingnan kapag lahat ng babae ay nagtutulungan at sinusuportahan ang isa't isa. Number 2, sex is normal," Racal said.



For her part, Panganiban described her upcoming series as "a show within a show."

"Si Doc Kara Teo, isa siyang sex psychiatrist, sex guru na mayroon din siyang sarili niyang show. So ang buong 'Kangks Show' is a show within a show. So mapapanood doon ang trabaho ni Doc Kara at 'yung buhay niya outside of work. 'Yung mga pinagdadaanan niya. Ano ba ang fear niya, ano ang fears niya. Makikita rin per episode 'yung iba't ibang stories ng letter senders," Panganiban said.

Asked if she had second thought accepting her role, Panganiban said: "Hindi kasi I think it's about time na mapag-usapan na ang sex kasi hanggat hindi natin siya pinag-uusapan ay baka mas lalo sigurong magkakaroon ng problema kasi baka sa maling tao tayo lumalapit. Baka karapatan pala natin 'yung nawawala dahil maling tao nga ang nakakausap natin or mas masama roon ay wala tayong nakakausap at all dahil ginagawang taboo masyado ang sex na dapat hindi naman. Dapat maging open tayo sa sex dahil parte talaga siya ng buhay."

Produced by Project 8 and directed by Antoinette Jadaone, “The Kangks Show” is a WeTV original title scheduled to debut on the streaming platform on December 17.

The show marks Panganiban and Jadaone’s third major collaboration, following the films “Beauty in a Bottle” and “That Thing Called Tadhana” in 2014.