MAYNILA -- Malapit nang maging isang ama si Yamyam Gucong, ang "Pinoy Big Brother: Otso" big winner.

Sa Instagram, ibinahagi ni Gucong ang isang TikTok video kung saan kita ang pagdiriwang niya ng kanyang ika-28 kaarawan. Mapapansin din sa video ang sorpresang pagpapakita ng fiancee ni Gucong na si Elaine Toradio na buntis na.

"I don't need more money I need happiness that wash all my sadness happy birthday to me," ani Gucong sa caption.

Sa comment section, sunod-sunod naman na pagbati ng mga tagahanga at kaibigan ni Gucong para sa kanyang kaarawan.

Kabilang sa mga bumati ay ang mga nakasama niya sa loob ng Bahay ni Kuya na sina Lou Yanong at Andre Brouillette.

Ipinahatid din ng ibang netizens ang kanilang pagbati kay Gucong dahil malapit na itong maging ama.

Nito lamang Oktubre nang mag-propose si Gucong sa kanyang kasintahan.

Matatandaang sa paglabas niya sa "Magandang Buhay" nitong unang bahagi ng taon ay sinabi ni Gucong na nakabili na siya ng sasakyan at at lupa para sa kanyang pamilya.

Mayroon na rin aniya siyang nasimulang negosyo sa Bohol.

Si Gucong ay isa sa mga bituin ng online series na "Hoy, Love You" kung saan bida sina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo.

Related video:

Watch more on iWantTFC