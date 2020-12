'ASAP' singers umawit ng Christmas hugot songs

Inawit nina Jeremy Glinoga at Erik Santos sa 'ASAP' nitong Disyembre 13, 2020 ang 'Ngayong Pasko.' Screengrab/ABS-CBN

Walang pinipiling panahon ang pagbibitiw ng "hugot" lines, pero tila mas madalas itong maririnig ngayong holiday season, lalo mula sa mga miyembro ng binansagang "Samahang Malamig ang Pasko."

Kaya naman para mas lalong dama ang mga nararamdaman, naghandog ng mga awiting Christmas hugot ang ilang Kapamilya singers sa "ASAP" ngayong Linggo.

Una na rito sina Jeremy Glinoga at Erik Santos na nagtambal para sa "Ngayong Pasko."

Kasama naman ni Kyla ang "Idol Philippine" alums na sina Lucas Garcia, Matty Juniosa, and Enzo Almario — o mas kilala bilang grupong iDolls — sa pagkanta ng "Miss Kita Kung Christmas."

Ipinalabas ang December 13 episode ng "ASAP Natin 'To" sa A2Z Channnel 11 sa pamamagitan ng analog broadcast sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan. Napapanood din ito sa cable at satellite TV provider gaya ng Sky Cable.

Bukod sa A2Z, mapapanood din ang "ASAP" sa Kapamilya Channel (Sky Cable Channel 8 on SD and Channel 167 on HD, Cable Link Channel 8, G-Sat Direct TV Channel 22, and PCTA member cable operators).

Puwede ring mapanood ang Sunday noontime concert show sa Facebook page at YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment.