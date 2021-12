Kuha mula sa Kapamilya Online Live

Tuluyan nang nagwakas ang kampanya nina Shanaia Gomez at Benedix Ramos sa “Pinoy Big Brother” matapos magpaalam sa double eviction nitong Sabado.

Si Ramos ang nakakuha ng may pinakamababang combined votes sa nalikom na 8.66% habang sinundan ito ni Gomez na may 13.02% lamang.

Nanguna naman sa botohan si Madam Inutz na may 17.54% habang pumangalawa si Anji Salvacion na may 16.50%.

Muling nailigtas sa eviction si KD Estrada sa kaniyang 15.57% habang 14.32% naman ang nakuha ni Samantha Bernardo.

Proud naman ang ama ng Kumu streamer sa napatunayan ng anak sa loob ng Bahay ni Kuya at sinigurong marami ang nagmamahal dito.

“I’m so proud of you, anak. Maraming nagmamahal sa’yo dito. Pagpatuloy lang kung ano nasimulan mo. We love you,” ani Nixon Ramos, ama ni Benedix.

Samantala, nagpasalamat naman ang stepmother ni Gomez na si Phoebe Yap Chan sa mga sumuporta sa kaniyang anak lalo na sa botohan.

“The one that really touched me is the one that ‘hanggat may oras pa, ilalaban natin si Shanaia.’ That really for me, she already won. So, thank you, everyone,” saad ni Chan.

Sinundan nina Ramos at Gomez sina Karen Bordador, TJ Valderrama, Kyle Echarri, Chie Filomeno, Albie Casiño, at John Adajar sa mga lumabas na ng “PBB.”

Mapapanood ang “PBB” buong linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at iWantTFC. Tuloy-tuloy naman ang livestream ng mga kagapanapan sa loob ng Bahay ni Kuya sa Kumu.