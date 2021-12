Mula sa Instagram ni Marvin Agustin

Kinagiliwan ng maraming netizens ang throwback pictures na inilabas ng aktor na si Marvin Agustin kung saan makikita ang sikat na hairstyle noong 1990s sa larawan kasama ang “Gimik” barkada.

Sa kaniyang Instagram account, nagbalik-tanaw noong Biyernes si Agustin sa kaniyang itsura noong kabataan niya kung saan bumida siya sa iba’t ibang serye tulad ng “Gimik” at “Whatamen.”

Tila mga screengrab sa mga nagawa niyang proyekto at photoshoot noon ang ibinida ng aktor. Ngunit mas natuwa ang mga netizen sa group picture nito kasama ang mga kasamahan sa youth-oriented show ng ABS-CBN na “Gimik.”

Makikita sa larawan sina Judy Ann Santos, Rico Yan, Diether Ocampo, at Mylene Dizon na kinuhanan pa sa Baguio City.

[EMBED: https://www.instagram.com/p/CXSakrlpMSR/]

“Mga 90s look… check GIMIK barkada at the end in our Baguio shoot…Ano favorite mong 90s show?” hirit ni Agustin.

Nito lamang nakaraang linggo, naglabas din si Kaye Abad ng throwback video bloopers kasama si John Lloyd Cruz sa parehong palabas.

Sa kaniyang Instagram, ibinahagi ni Abad ang halos isang minuto na pinagsama-samang outtakes nila sa show na tumagal mula 1996 hanggang 1999.



Labis na ikinatuwa ng mga netizen ang malakas na sampal ni Abad sa kasamang aktor na halatang ininda ang ginawa ng aktres.

[EMBED ARTICLE: https://news.abs-cbn.com/entertainment/12/09/21/kaye-abad-inilabas-ang-ilang-bloopers-sa-gimik-noon]

“Super throwback. 1997 or 98 ito. Sorry sa nasampal ko. Parang nasaktan siya, I sound serious and look serious all the time, but I can also be fun,” ani Abad sa caption.

Pinagbidahan nina Santos, Yan, Patrick Garcia, G. Toengi, Ocampo, Agustin, Jolina Magdangal, Dizon at Bojo Molina ang “Gimik.”

