MAYNILA -- Hindi napigilan ng mang-aawit na si Gigi de Lana ang maging emosyonal nang magkuwento tungkol sa kanyang ina.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ibinahagi ni De Lana na na-diagnosed noon ng breast cancer stage 4 ang kanyang ina na si Imelda.

"Ang pangyayari kasi na 'yon ang daming stress. Ang mommy ko kasi may tendency siya na ma-stress sa mga bagay na hindi kailangan ika-stress. Kapag may sakit ka, ang dami mong naiisip eh. So minsan napapasa niya sa akin 'yung stress, pero hindi naman niya siguro sinasadya yon. Mahal na mahal ako nun, alam ko 'yon. Minsan affected ako kasi may mga nasasabi siyang bagay na masakit, pero kasi mommy ko siya so kailangan ko siyang intindihin talaga," kuwento ni De Lana.

"'Yung mood swings niya kasi eh, hindi ko alam kung paano ko siya iha-handle. Sabi ko, 'Ma' kalma ka lang nandito lang ako, hindi naman kita iiwan," ani De Lana na nagsimula nang maging emosyonal.

Nang matanong kung kumusta na ang kanyang ina at ano ang kanyang panalangin bilang isang anak, sagot ni De Lana: "Ang dasal ko para kay mama, 'Ma, kung nanonood ka ngayon mahal na mahal kita, hindi kita papabayaan. Kahit anong mangyari nandito lang ako. Kahit madalas tayong hindi magkasundo, aalagaan kita, mahal na mahal kita.'"

"Ang wish ko lang huwag ka na ma-stress, choose to be happy. Happy sa lahat ng bagay dahil ang dami-daming blessings na ibinibigay sa atin ni Lord, 'di lang natin nakikita," dagdag ni De Lana.

Ayon kay De Lana, masaya ang kanyang ina sa takbo ngayon ng kanyang karera.

Naiyak naman si De Lana at hindi na nakuha pang sumagot nang matanong kung bumalik na ba ang dating samahan nila ng ina.

Si De Lana at si Gerald Anderson ang mga bida sa seryeng "Hello, Heart" na eksklusibong mapapanood sa iQiyi simula ngayong Disyembre 15.