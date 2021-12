Chie Filomeno, inaming crush si Kyle Echarri

MAYNILA -- Inamin ni Chie Filomeno na may crush siya sa aktor at mang-aawit na si Kyle Echarri na nakasama niya sa "Pinoy Big Brother: Kumunity."

Ito ang bagay na ibinahagi ng aktres sa pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes nang matanong kung sino ang naging crush o nagustuhan niya romantically sa loob ng bahay ni Kuya o Big Brother.

"Grabe 'yung romantically. Pwedeng crush muna?" ani Filomeno sa mga host ng pang-umagang programa.

Pagkatapos nito ay ipinakita ni Filomeno ang retrato ni Echarri.

"Kasi parang sino ba naman ang hindi magkakaroon ng crush kay Kyle. Sobrang talented niyang bata and 'yung mindset niya very infectious," ani Filomeno.

Sa programa, nilinaw din ni Filomeno ang pagiging malapit nila ni Echarri habang nasa loob pa sila ng sikat na dilaw na bahay.

Matatandaang may ilan na hindi nagustuhan ang pagiging malapit nila sa isa't isa.

"Ang nagsabi sa akin actually ay 'yung mga boss ng 'PBB.' Nag-debrief po kasi. And then, 'yung closeness kasi namin ni Kyle sa loob, it's a special bond that we were able to create po kasi kami 'yung parang takbuhan namin 'yung isa't isa and he made me feel na puwede kong sabihin sa kanya ang lahat ng problema ko," paliwanag ni Filomeno.



Parehong napatalsik ng PBB house sina Filomeno at Echarri noong nakaraang buwan.

Ayon kay Filomeno, hindi matatawaran ang karanasan niya bilang isang housemate.

"Ang pinaka-realization ko talaga ay kahit anong mabato sa aking obstacle ay kakayanin ko po talaga. And 'yung patience ko ay humaba rin talaga. Akala ko sa labas ay mahaba na 'yung patience ko pero mas hahaba pa pala ang patience ko sa loob ng bahay," ani Filomeno na dating miyembro ng grupong GirlTrends ng "It's Showtime."