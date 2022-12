Nilinaw agad ni Billy Crawford ang balitang maninirahan na siya sa France kasama ang kanyang pamilya matapos ang matagumpay niyang showbiz comeback sa Paris.

Watch more News on iWantTFC

“I can go there back and forth but Philippines will always be my base,“ sabi ni Billy sa ABS-CBN News sa Music Musem sa San Juan para sa “One Gaia“ benefit concert para sa mga bata.

Sobrang pasasalamat ni Billy sa grand prize win niya sa “Danse avec les Stars,” ang French edition ng hit TV competition series na “Dancing with the Stars,” kung saan nadiskubre siya muli ng mga European fans na una siyang minahal nung early 2000s.

Overwhelming daw ang pagtanggap muli sa kanya sa France pero natatawa niyang sinabi na isa lang siyang malaking “throwback Thursday” o nostalgia trip sa France.

Biro pa ni Billy, marami siyang naranasang pagbabago sa isang buwan niyang pamamalagi sa France. Kasama na dito ang pananakit ng kanyang kasukasuan dahil sa mahirap niyang dance routines.

Pero wala daw kapalit na presyo ang makasama ang kanyang kabiyak na si Coleen Garcia at anak na Amari sa France.

Watch more News on iWantTFC





Bukod sa kanyang TV commitments dito, ipu-push ni Billy ang iba pang shows ng “One Gaia” kasama sina Vehnee Saturno, Kris Lawrence at ang international artist na si Leslie Loh.

Malapit ito sa puso ni Billy, na nag-umpisa bilang child star. Layunin nitong turuan ang mga bata na may kakayahan lahat silang mas mapabuti ang mundo.