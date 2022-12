MANILA – Matet de Leon expressed her disappointment after her adoptive mom, screen veteran Nora Aunor, decided to start a business that’s similar to hers.

Through a YouTube live broadcast on Sunday, de Leon shared that she is currently retailing gourmet tuyo and tinapa and she was very surprised to know that her mom has jumped into the same venture.

“Nung Wednesday, natutulog ako. Paggising ko, si mommy meron siyang message sa akin. Siyempre kapag si mommy nag-message sa akin, ‘Ay may message si mommy. Anong kailangan ni mommy? Kailangan ko attend-an ang pangangailangan ng mommy ko.’ Unang una kong nakita ay 'yung mga sinend sa akin ng mommy ko na mga produkto nga niya,” she said.

“Naloka ako talaga. Nag-hyperventilate ako. Kasi pagdilat na pagdilat ng mata ko, chineck ko 'yung phone ko, pagkita ko, may message si mommy at 'yun ang message niya sa akin. Hindi ko pa alam kung anong rason kung bakit niya sinend pa sa akin 'yung pictures na iyan. Kasi hindi ko na siya gustong kausapin,” she added.

De Leon said she did not expect that her mom would also sell the same products, given that she’s in that business for a while already.

“Hindi naman para sa pag-agawan pa namin ang Noranians ‘di ba? Hindi naman 'yun ang punto ko. ‘Mommy, huwag naman po kasi paano na? Wala na akong bebentahang Noranians. Sa 'yo na bibili.’ Hindi naman po 'yun. Marami naming tao sa Pilipinas at sa buong mundo na pwede naming pagbentahan,” she said.

“Ang akin lang pong sentiment, paanong nagawa sa akin ito? Direktang kompitensya kasi. Paano niyo nagawa sa akin ito? Ako ay hindi nagsasalita tungkol sa mga issue… paano nagawa ng nanay ko sa akin ito? Hindi ko matanggap. Ano 'yung punto? Hanggang ngayon hindi ko alam.”

Noting that she’s been diagnosed to have a bipolar disorder, de Leon said: “Imagine niyo, bipolar ka na nga, nalulungkot ka na nga, tapos nangyari pa ito? Imagine niyo 'yung lungkot ko at gulat ko sa nangyari. Imbes na sinuportahan ako, imbes na, ‘Go anak!’ Hindi. Hindi ko talaga alam kung anong rason.”

According to the actress, everything that happened made her feel very sad and betrayed.

“Para akong trinaydor, grabe ampon na ampon 'yung pakiramdam ko ngayon. Ang lakas maka-ampon nung ginawa nila. Damang dama ko,” she said.

"Walang gagawa nito sa anak nila. Ang ibig sabihin lang nito, hindi talaga ako tinatratong anak. At 'yung mga malalapit sa kanya, they also feel that mommy doesn't love us. Hindi niya gagawin ito kung mahal niya kami. Ngayon ko lang na-realize talaga na hindi kami mahal ng nanay namin."

