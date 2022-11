Watch more News on iWantTFC



MAYNILA – Naging madamdamin ang pagdiriwang ni Ion Perez ng kaniyang kaarawan sa “It’s Showtime.”

Ito ay matapos na ialay kay Vhong Navarro at sa ate nitong may sakit ang kaniyang kahilingan sa mahalagang okasyon.

Bago hipan ang birthday candle sa noontime show, unang binanggit ni Perez si Navarro sa kaniyang birthday wish.

Kasalukuyang nakakulong si Navarro matapos muling buhayin ang kasong rape na isinampa sa kaniya ni Deniece Cornejo.

“Ang wish ko dahil... may dalawang tao kasing malapit sa akin na may pinagdadaanan sila ngayon. Unang-una, si Brad Vhong, kasi tol... Kapit ka lang kasi dumating din ako sa sitwasyon na ganiyan na feeling mo tinalikuran ka na ng lahat ng mga tao,” ani Perez.

“Pero huwag ka lang bumitaw, tol. Kumapit ka lang sa paniniwala na may mabubuti pa ring tao tol. Kaya kapit lang tol.”

Mas lalong naluha ang nobyo ni Vice Ganda nang ibahagi na para sa kagalingan din ng kaniyang ate na may Stage 4 cancer ang isa niya pang wish.

“Ate, kung nanonood ka man, huwag ka sumuko. Gusto ko makabawi sa 'yo sa lahat ng sinakripisyo mo sa 'kin. Kapit lang ate. Kasi may time na gusto na niyang sumuko,” naiiyak na sambit nito.

Ayon pa sa kaniya, mas pinili ng kaniyang ate na tulungan silang magkakapatid kaysa bumuo na sarili nitong pamilya.

“Sinakripisyo niya buong buhay niya. Sana lumaban ka,” saad niya.

