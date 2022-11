Screenshot mula sa YouTube channel ni Vice Ganda.

MAYNILA — Niregaluhan ni Vice Ganda si Ion Perez ng singsing para sa kanilang 4th anniversary celebration.

Kita sa kanyang latest vlog ang pagtitipon ng kanilang mga kaibigan at pamilya sa Quezon. Dito ibinigay ni Vice ang singsing.

“Siya ‘yung kapayapaan ko sa panahon ng kangaragan, sa panahon ng kai-stress-an. Just like recently, ang dami kong fragile moments and Ion was trying to be very strong for me,” ani Vice.

“‘Yun ‘yung pinakamalaking regalo sa akin ng Diyos ...bukod sa pamilya ko at malalapit kong kaibigan. ...May isang sandigan ako ng lakas na binigay niya sa akin para hindi ako manghina sa mga pagkakataon ng ngarag,” dagdag pa niya.

Hiling ni Vice na laging maalala ni Perez ang mga masasayang alaala kapag suot niya ang singsing.

“Gusto kong magbigay ng ganito sa ’yo to remind you everyday ‘yung mga masayang moments na ipinaramdam mo sa akin nung sinuot mo ('tong singsing) sa kamay ko,” ani Vice.

“Araw-araw nararamdaman ko ‘yon at gusto ko araw-araw maramdaman mo rin 'yon. This is a reminder of my love for you, my gratefulness to you, basta lahat. This is to remind you of me ...of you and me."

Nagdaos ng wedding ceremony sina Vice Ganda and Perez nitong Oktubre 2021 sa Las Vegas.

