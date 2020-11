KILALANIN: P-pop girl group na BINI

Watch more in iWantTFC



MAYNILA — Umaatikabo ang pre-debut performance ng pinakabagong Pinoy pop (P-pop) girl group na BINI na nagtanghal sa "It's Showtime" noong Lunes.

Binubuo ang BINI nina Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Sheena, at Jhoanna.

"BINI po kasi bini word po na galing sa binibini. It's a Filipino word that means young lady like us and we hope to represent what the modern Filipina is," ani Jhoanna.

Mula sila sa Star Hunt Academy auditions noong 2018.

Nagsimula sila sa mahigit 200 aspirants hanggang sa nasala at napili ang 8 miyembro ng grupo.

Sumailalim sila sa matinding training sa loob ng mahigit 1 taon hanggang sa tuluyan na silang magpasiklab.

Unang patikim ng BINI ang "Da Coconut Nut" cover nila na composition ni Maestro Ryan Cayabyab.

"Now na pre-debut launch na po kami we’re so happy kasi po parang na-validate po kami," ani Aiah.

Aminado rin ang girls na dream come true nila ang mapabilang sa isang P-pop group.

Next target ng BINI ang makilala internationally.

—Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News