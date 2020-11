John Lloyd ibinahagi kung bakit 'nagpahinga' sa showbiz

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Matapos ang ilang taong pahinga sa showbiz, bibida muli si John Lloyd Cruz sa isang pelikula isinulat ni Ricky Lee at idinirek ni Lav Diaz.

Sa kaniyang one-on-one interview kay "King of Talk" Boy Abunda, ibinahagi ni Cruz ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang proyektong "Servando Magdamag."

Hango ito sa maikling kuwento tungkol sa karahasan sa bansa.

"Nu'ng nabasa ko yung short story, hindi ko talaga binitawan kahit hirap na hirap na ako basahin... Something magical happened after that," aniya.

Oktubre 2017 nang magulat ang publiko sa anunsiyong mag-i-indefinite leave muna si Cruz sa showbiz.

Simula noon, pasulpot-sulpot lang muna ang mga ginawa niyang proyekto.

Ipinaliwanag ngayon ni Cruz kung bakit kinailangan niya munang magpahinga.

"Parang kailangan lang huminto at magnilay-nilay. Kailangang medyo dumistansiya... Hindi ko alam. Di ba para malagyan mo ulit, kailangan mo munang ubusin," aniya.

Sa gitna naman ng kanyang pahinga, natutukan ng aktor ang kanyang bagong papel bilang isang ama.



—Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News