MANILA – Actress Angelica Panganiban revealed that she is now on road to recovery after she underwent therapy to cure her avascular necrosis.

According to Mayo Clinic, avascular necrosis is "the death of bone tissue due to a lack of blood supply."

In her latest vlog, Panganiban said she started to feel the pain in her legs and hips while she was still pregnant.

After a trip to Palawan early this year, she decided to go to hospital to have her hips checked. But after a week, the actress said the pain returned.

"Nagkaroon ng isang time na hindi na ako makalakad again sobra akong in pain, iyak ako nang iyak. Dinala ako ni Greg sa Asian Hospital sa ortho doctor. Doon in-injection-an ako ng PRP (Platelet-Rich Plasma) ito 'yung plasma, ito 'yung blood na kinuha sa atin, tapos may ginagawa sila, like ilalagay nila sa machine. Tapos magiging ano na siya, tinatawag nila yata, kung 'di ako nagkakamali ay stem cell na siya. So ito ang ginawang gamot, nirekta siya sa nerves ko dito sa hips left and right," Panganiban said.



After getting the injection, Panganiban did her usual routine until she felt the pain again.

"So nagpa-RMI ako at lumabas 'yung result ko na mayroon pala akong avascular necrosis. So avascular necrosis is bone death. Namatay na 'yung mga bones ko sa aking balakang kaya pala hirap na ako maglakad kaya 'yung mobility ko ay hindi nasosolusyunan kahit pa anong gawin kong strengthening," Panganiban said.

Panganiban said the initial solution was hip replacement but she decided for a more conservative approach so they returned to PRP treatment.

"But this time nag-drill sila ng hole at in-inject nila 'yung PRP directly doon sa dead bone ko. Masakit ba ang procedure? Hindi ko inakala na masakit siya. Tulo nang tulo ang luha ko, kahit paano nakaramdam ako ng awa sa sarili ko na bakit ako nagkakaganito, bakit sa akin nangyari ito? Kasi ang cause ng avascular necrosis ay steroid abuse. Kung mapapansin niyo naman never na lumaki ang katawan ko, never akong nagka-muscle sa buong katawan ko. So 'di siya part ng lifestlye ko hindi naman ako athlete, 'di naman ako body-builder or hindi siya part ng buhay ko lang, hindi para mag-take ako ng steroid. So ano ang cause niya? Wala tinatawag na malas lang talaga at nangyari siya sa akin," Panganiban said.

"Nagawa na 'yung procedure ... nakapagpasok na sila. Nilagyan nila ng plasma para sa ganoon ay magkaroon ng regrowth at mabuhay siya ulit, magkaroon ng blood flow," Panganiban said.

Actress Angelica Panganiban undergoes treatment. Screen grab: YouTube/@thehomans1742

The actress is positive that she will recover soon.

"Patuloy ang pagiging positive na matatapos na 'yung kalbaryo dito sa nararamdaman ko dahil finally na pinpoint namin kung ano talaga ang sakit ko. So minsan I just can't believe na at the age of 37 nagkaroon ako ng bone death, there's something dead inside me. I am hoping na mabilis din ang recovery ko at hopefully makapagtrabaho na ako next year. I will keep you posted," Panganiban said.

"Mas pabuti nang pabuti ang pakiramdam ko. Kaya salamat sa lahat nang sumubaybay. salamat sa lahat ng mga naging concern at ito na nga ang ating road recovery. Mas magpapalakas pa at mas iingatan pa lalo ang health para sa mga taong umaasa at nagmamahal sa atin. So sa ganun din ang gawin niyo guys. Ingatan niyo ang inyong sarili, mentally, physically lahat-lahat na 'yan," Panganiban concluded.

Panganiban is set to marry her fiancé Greg Homan early next year.

Related video: