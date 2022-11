Mula sa Kapamilya Online Live

MAYNILA – Nakakuha ng P40,000 ang songbayanan ng mga kambal mula sa community singing game show na “Everybody, Sing!” nitong Sabado.

Naitama ng 25 pares ng kambal ang apat na kanta sa jackpot round sa loob ng nalikom na 88 segundo sa mga naunang bahagi ng laro.

Bigo silang maiuwi ang jackpot prize na P1 milyon dahil hindi nila nahulaan ang anim na iba pang awitin.

Bago matapos ang programa, pinaalalahan naman ng host na si Vice Ganda ang mga magkakapatid na “family is forever.”

“Panalangin ko na maging matatag ang samahan nyong magkakapatid dahil mahirap tumatanda hindi magkakasundo ang magkakaanak,” ani Vice.

Sa ngayon, tatlong grupo pa lang ang nagwagi ng P1,000,000 sa 2nd season ng show: beauticians, bank employees, at gas station employees.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

