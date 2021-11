Watch more on iWantTFC

Patuloy na nangunguna sa “Pinoy Big Brother” Games 2021 ang grupong “Bigateam” matapos ang Land Swimming challenge nitong Huwebes.

Nakakuha ng limang puntos ang grupo nina Benedix Ramos, Brenda Mage, TJ Valderrama, Karen Bordador, at Eian Rances sa ikalawang laro upang itaas ang naipong iskor sa 14 puntos.

Nakabawi naman ang “Phenomenal Altos” nina Alyssa Valdez, Kyle Echarri, Chie Filomeno, KD Estrada, at Alexa Ilacad nang manguna sa Land Swimming sa iskor na pito. Walang nakuhang puntos sa unang laro ang nasabing koponan.

Samantala, tatlong puntos lamang ang naitala ng “Jordan’s Angels” sa tulong nina Samantha Bernardo at Shanaia Gomez. Sa kabila nito, nananatili sila sa ikalawang puwesto tangan ang siyam na puntos.

Sa nasabing laro, sumabak sa limang round ang mga housemate kung saan lumangoy sila patalikod sa madulas na sahig upang mailagay ang kani-kaniyang flag sa kabilang dulo.

Ang mga nanguna sa kada round ay nakakuha ng tig-2 puntos habang 1 naman ang napunta sa pangalawang natapos.

Kinailangan namang silipin ng medic si Jordan Andrews matapos sumabak sa laro nang mahirapang huminga sa pagtatapos ng challenge.

Nahirapan si Andrews na gawin ang laro na nagresulta sa pagkakahuli nito sa laban. Sa huli, hindi na ito pinayagan ni Big Brother na makabalik pa sa kompetisyon upang makapagpahinga muna.

Naiyak naman si Andrews sa nangyari dahil pakiramdam niya ay nabigo niya ang kaniyang mga kagrupo.

“Naisip ko na-fail ko yung team ko. As a team captain, you don't wanna let your team down,” saad nito.

Dinamayan naman siya ng koponan at sinabing nauunawaan nila ang sitwasyon niya. Anila, mas mahalaga pa rin ang kalusugan kaysa manalo sa laban.

“We care about his health more than anything,” ani Gomez.

“Kahit matalo tayo it’s fine,” dagdag ni Bernardo.

Samantala, tulad ni Nesthy Petecio, nagbigay din ng mensahe ang Olympic Games bronze medalist na si Eumir Marcial para sa mga celebrity housemates.

“Gusto ko lang sabihin sa inyo na galingan n'yo sa mga games nyo ngayong linggo. Lagi nyong tatandaan kung para kanino at para saan ang ginagawa nyo -- hindi lang sa mga palaro at tasks ni Kuya kundi sa bawat suntok na ibinibigay sa inyo ng buhay,” pahayag ng atleta.