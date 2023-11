Kaila Estrada

MAYNILA -- Aminado ang aktres na si Kaila Estrada na hindi pa siya handang makasama sa trabaho ang kanyang mga magulang na sina Janice de Belen at John Estrada, mga batikang bituin na kinikilala sa kanilang galing sa pag-arte.

Sa pinakabagong vlog ni Ogie Diaz, sinabi ni Kaila na tila nahihiya pa siyang makasabayan sa pag-arte ang kanyang mga magulang.

"May ganung factor parang nahihiya ako. Parang sa ngayon ay hindi ko po siya nai-imagine. Siguro kasi nahihiya akong magkamali sa harap nila. I think that's part of it," ani Kaila.

"At saka siyempre, it's a different environment, di ba? Magiging work environment 'yon, so hindi ako sanay na kasama sila sa ganung environment. Pero someday sana ay maka-work ko sila," dagdag niya.

Ayon kay Kaila, nais muna niyang madagdagan pa ang kanyang karanasan pagdating sa kanyang karera at mapalakas ang kumpiyansa.

"But someday feeling ko magiging masaya naman," ani Kaila.

Nitong mga nagdaang linggo ay muling umani ng papuri si Kaila dahil sa ipinakita niyang galing sa pag-arte sa seryeng "Linlang" kung saan kasama niya sina Maricel Soriano, JM de Guzman, Paulo Avelino at ang bidang si Kim Chiu.

Ipinalabas na ang huling episode ng "Linlang" na ekslusibong mapapanood pa rin sa Prime Video kahapon.

