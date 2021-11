MAYNILA -- Isa na sa mga direktor ng sikat na serye ng ABS-CBN ang aktor na si John Prats.

Ito ay base na rin sa social media post ng Dreamscape Entertainment nitong Martes para sa inaaabangang pagpasok ng aktres na si Sharon Cuneta sa programa.

Sa Instagram, isang retrato mula sa story conference ang inilabas ng prodyuser ng programa kung saan makikitang kasama ni Cuneta ang iba mga direktor at mga bituin ng "Ang Probinsyano" sa pangunguna ng bidang si Coco Martin.



Kabilang sa mga direktor sina Albert Langitan, Kevin de Vela, Malu Sevilla at Prats.

Sa nasabing story conference ay pinag-usapan kung ano ang magiging karakter na gagampanan ni Cuneta at kung siya ba ay magiging kaaway o kakampi ng bidang karakter ng serye na si Cardo Dalisay (Martin).

Sa kanya namang Instagram post nitong Martes, ibinahagi rin ni Prats ang saya na maging isa sa mga bituin at ngayon ay direktor na ng "Ang Probinsyano."

"This is big! Never ko na-imagine sa tanang buhay ko na mapabilang kasama ang mga mahuhusay na director ng ABS-CBN. Thank you Lord God. Salamat Direk CM sa tiwala at sa pag-gabay. Thank you Tita Cory (Vidanes), Direk Lauren (Dyogi) and Sir Deo (Endrinal) and sa @dreamscapeph family for this opportunity na habang buhay kong ipagpapasalamat," aniya.

"Napakalaki ng cast! Nakakalula, ngayon lang ata ako naka-experience na maging bahagi ng isang programa na napakaraming bituin! Enjoy mga Kapamilya,," dagdag ni Prats.

Sa kanyang pinakabagong post nitong Miyerkoles, ilang retrato kuha sa set ng serye ang ibinahagi naman ni Prats.

Sa caption, labis ang pasasalamat ni Prats sa lahat ng mga taong tumutulong at sumusuporta sa serye.

"I want to thank also the people behind the camera na tumulong and sumoporta sa amin. Sa mga cameramen na malulupit at sa mga crew at sa lahat ng staff and producers! Salamat" ani Prats.

"Salamat din sa mga co-actors ko na sumuporta. Love you all," dagdag ng aktor.

