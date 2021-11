Vice Ganda returns to 'Showtime' after US concerts

Watch more on iWantTFC

MANILA – Vice Ganda finally returned to “It’s Showtime” on Monday fresh from his successful concerts in the United States.

Sharing about his whole experience of traveling abroad and performing again, Vice Ganda said it was really overwhelming and “it felt like it was something new again.”

“Sobrang saya. Ang saya talagang naka-experience ako ulit ng buhay. Ibang iba ho talaga 'yung buhay sa America dito sa buhay sa Pilipinas. Normal na normal na. Buhay na buhay ang mga tao. Ang laya laya. Ang saya saya nila. Walang takot sa mga mukha nila sa kalsada. They have learned to live with COVID. Natutunan nila kung paanong mabuhay nang may ganun,” he said.

“Tayo kasi for the longest time, ang hinaharap lang natin puro takot, takot, takot. Doon, hinarap nila ng may pag-asa at may pag-iingat pa rin naman. Na-experience ko 'yung difference. Bakit ganito sa kanila? Bakit sa atin ganun pa rin? Kaya gusto kong i-share 'yung experience,” he added.

As for his concerts, Vice Ganda admitted he was taken aback when he first stepped on stage that he missed the beat of his first song and dance step.

“Nung nag-perform na ako, nung unang gabi, nasa dressing room pa lang ako, naririnig ko na 'yung hiyaw. 'Yung pre-show pa lang ang ingay na nila. Na-stress ako talaga. Pagdating ko doon, as usual, hindi ko napasukan 'yung first song agad. Na-stress ako eh. Adlib kaagad,” he said.

Saying he was definitely emotional during his shows, Vice Ganda said: “Bigla akong natahimik. Siguro mga 10 seconds hindi ako nagsasalita, tinitignan ko lang sila. Sabi ko wala na ho akong ibang maisip sabihin sa ngayon, gusto ko lang sabihin na I really missed you all. Nakaka-miss. Parang ang galing mo ulit kasi may pumapalakpak, may tumatawa.”

According to Vice Ganda, he will be back in the US in April for the second part of his “Vax Ganda” concert.