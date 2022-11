Mula sa teaser ng 'Nanahimik Ang Gabi.'

MAYNILA – “We did it!”

Ganito na lamang naging bulalas ng aktres na si Heaven Peralejo at Ian Veneracion nang panoorin ang teaser ng kanilang pelikula na “Nanahimik Ang Gabi.”

Sa inilabas na reaction video ng Rein Entertainment, hindi napigilan ng dalawang aktor na humanga sa pasilip sa pelikula na kasama sa Metro Manila Film Festival ngayong taon.

Ipinakita sa teaser ang tila palihim na relasyon nina Peralejo at Veneracion sa palabas kabilang dito ang isang kissing scene na nagpangiti sa aktres nang mapanood ito.

Napa-fist bump pa ang dalawa matapos panoorin ito at humirit na i-play muli ang video.

“Parang ‘di ka na baby diyan,” saad ni Veneracion sa batang aktres.

Inamin din ni Peralejo na humanga ito sa kagwapuhan ng aktor lalo na sa isang eksena kung saan makikitang nakasalamin si Veneracion habang tumitipa ng piano.

“Alam mo, sobrang gwapo mo diyan,” pahayag ng aktres.

Noong Hulyo, ibinahagi ni Peralejo na makakasama niya sina Veneracion at Mon Confiado sa isang pelikula.

“I am beyond excited to announce this newest project I’ll be working on under @reinentertainment ! It is an honor to be able to work with THE Ian Veneracion and THE Mon Confiado. Such incredibly dedicated and talented veterans in the industry," saad ng aktres.

Sa ulat ng Pep, sinabi ng direktor na si Lino Cayetano na suspense-thriller ang nasabing pelikula. Inamin din niyang may sex at violence ang nasabing palabas.

Ayon naman kay Shugo Praico, alam nina Peralejo at Veneracion na may intimate scene ang pelikula at nauunawaan naman umano ng dalawang aktor na kailangan ito sa kuwento.

