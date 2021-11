Enchong Dee, handang magpahinga muna dahil sa pag-ibig

MAYNILA -- Inamin ni Enchong Dee na plano niyang magpahinga sakaling dumating na ang bagong pag-ibig para sa kanya.

Sa digital conference para sa pinakabago niyang "Maalaala Mo Kaya" episode na may pamagat na "Ink of Smile," inamin ni Dee ma may nakikita na siya na maaring maging inspirasyon.

"Siyempre mayroon. Kapag ready na ako, ire-reveal ko sa inyo. Pero sa ngayon chill ka lang diyan," aniya.

"I want to make time for that. Sabi ko nga kanina kapag dumarating ang trabaho at this point in my life, nase-set aside lahat. Kilala ko ang sarili ko. So when I am ready to fall in love again, I need to take a break from something that I am doing right now. Maybe show business, maybe some other businesses but I will definitely make time for that because that's the next chapter," paliwanag ni Dee na nagdiriwang ng kanyang ika-33 na kaarawan ngayong Biyernes.



Samantala, ngayong taon ay ipinagdiriwang ni Dee ang kanyang ika-15 anibersaryo sa show business.

Ayon kay Dee, isa sa mga aral na natutunan niya bilang aktor ay nanggaling sa isang aktres na nakasalamuha niya.

"Hindi ko maalala kung kanino ko siya nadinig, pero sabi niya sa akin 'ang acting or ang performance ng artista ay napag-aaralan 'yan, pero ang ugali ng artista ay mahirap baguhin. So make sure na mas mabuti kang makisama muna and then aralin mo 'yung craft mo kasi napakaliit ng industriya natin. 'Yung mga taong inartehan mo, 'yung mga taong pinakitaan mo ng disrespect 'yon at 'yun din ang mga taong makakasalamuha mo ulit," ani Dee.

Naniniwala si Dee na ang pakikisama ang isa rin sa dahilan kung bakit nananatili siya sa industriya.

