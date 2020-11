Zephanie releases new single 'Pasensya Na'

MANILA -- "Idol Philippines" grand winner Zephanie Dimaranan has released her latest single entitled "Pasensya Na."

The official music video of the new song had been uploaded on her YouTube channel.

"Itong 'Pasensya Na,' masakit din siya. Ito ang second time na talagang panghugot. Kasi itong song na ito ay about kaibigan na nagmamahal sa isang kaibigan pero hindi niya maamin kasi natatakot siyang masira ang pagkakaibigan nila. So mas pipiliin niya na lang lumayo kasi hindi niya masabi," Dimaranan said in a Facebook Live interview with MYX on Thursday.

"Alam ko na marami ang nakaka-relate kasi parang malaki ang chance na magkagusto tayo, 'di natin namamalayan na nagkakagusto tayo sa kaibigan natin, sa best friend natin," she added.

According to Dimaranan, the song is her special project under CS Music.



“Pasensiya Na" follows the success of Dimaranan's first "hugot" song "Sabihin Mo Na Lang Kasi," under Star Music.

Zephanie has also been tapped as one of the interpreters in this year's Himig Handog competition. She will be singing "Tinadhana Sa 'Yo" which was composed by SJ Gandia.

Dimaranan said that it's her dream to be part of "Himig Handog."

"Noong nalaman ko na isa ako sa interpreters, sobrang grabe. Actually sobrang dream ko ito simula noong pumasok ako sa industry. Na-imagine ko na what if maging isa ako sa interpreters ng Himig Handog kasi isa rin po siya sa kilala na singing writing competition. At ako po talagang gusto ko rin na ma-achieve na makapagsulat ng sarili kong kanta, someday. Kaya nung naging isa ako sa interpreter sa Himig Handog, sobra akong excited na malaman kung ano 'yung song ko," Dimaranan shared.

