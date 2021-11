MANILA – Former “Pinoy Big Brother” housemate and Hashtags member Nikko Natividad is now married.

Natividad tied the knot with his girlfriend Cielo Eusebio in Nasugbu, Batangas on Sunday.

Among those in attendance were Natividad’s fellow Hashtags members Zeus Collins, Ronnie Alonte, Wilbert Ross, Jimboy Martin, Kid Yambao and McCoy de Leon.

Also spotted at the event were Barbie Imperial, Loisa Andalio and Vance Larena.

Natividad and Eusebio announced their engagement through a vlog they released in August.

"Sa mga hindi po nakakaalam, hindi pa po kasi talaga kami kasal. Pero siyempre nagli-live in na kami, may anak na kami. Sabi nga ni Aiden that's the right thing to do,” Nativadad previously said.

“Oo, parang mag-asawa na rin talaga kami, may anak na kami. Pero iba pa rin 'yun nga, 'yung tama, may basbas, nasa batas. At siyempre 'yon 'yung sign na talagang kayo na talaga," he added.

As for Eusebio, she said in the vlog, "Pero walang magbabago kasi nga bago pa niya maisip na pakasalan ako, 'yung pagsasama namin ay parang mag-asawa na talaga. Siguro mas magiging strong 'yung bond namin. Kasi iba kapag alam niyong kasal na kayo.”