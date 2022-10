MAYNILA – Ipinasilip ng social media influencer na si Viy Cortez ang binyag ng kanilang unang anak ni Cong TV na si Kidlat.

Sa inilabas na mga larawan ni Cortez sa kaniyang Instagram account, makikita ang naging seremonya sa Palazzo Verde sa Las Pinas kasama ang mga ninong, ninang, pamilya, at malalapit na kaibigan nila.

“Happy Christening mylove @zeusemmanuelvelasquez. Nawa'y lumaki ka ng may pananampalataya at takot sa Diyos,” saad ni Cortez sa kaniyang isang post.

Nagpasalamat din ito sa mga pumunta kabilang na ang isa sa mga ninang na si Donnalyn Bartolome na isang ring vlogger.

“Sa mga ninong ninang pamilya namin sa mga kaibigan maraming maraming salamat mahal namin kayo , malaking parte kayo ng buhay namin,” dagdag ng content creator.

Kasama ni Cortez ang partner na si Lincoln Velasquez Jr, mas kilala bilang Cong TV sa YouTube, na nagdala kay Kidlat sa altar ng simbahan.

Naimbitahan din ni Cong TV upang maging ninong ng anak ang aktor na si James Reid nang magkasama sila sa isang commercial shoot.

Sa vlog na inilabas nito, mapapanood na pumayag naman si Reid dito kahit na hindi ito makakapunta sa mismong ceremony.

Ipinanganak ni Cortez si Kidlat noong Hulyo.

Isa sa mga kinikilalang vloggers sa bansa sina Cong TV at Cortez na may 10.7 milyon at 6.12 milyon na subscribers sa kani-kaniyang YouTube channel.

