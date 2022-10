File photo | ABS-CBN News

MAYNILA – Sa bihirang pagkakataon, naglabas ng saloobin ang Kapamilya singer na si Sarah Geronimo kaugnay ng kaniyang pribadong buhay lalo na tungkol sa kaniyang mga magulang.

Sa kaniyang Instagram account, humingi ng kapatawaran si Geronimo sa kaniyang pamilya na kaniya umanong nasaktan sa mga naging desisyon niya sa buhay.

“Gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito, sa paraan din na ito.. na humingi ng tawad sa aking pamilya na labis na nasaktan sa aking mga naging desisyon sa buhay. Patawad po,” saad ng Popstar Royalty sa mahabang mensahe.

Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa kaniyang magulang na sina Delfin at Divine dahil sa buhay na ibinigay sa kaniya kasama ang pag-aaruga at walang katumbas na pagmamahal.

“Mahal na mahal ko kayo.. daddy at mama ko. Araw-araw ko po kayo nami-miss at naiisip,” dagdag ni Geronimo.

Bagamat hindi malinaw ang tinutukoy na dahilan ng paghingi ng tawad, matatandaang napabalita ang hindi pagkakasundo ni Geronimo at ng kaniyang mga magulang nang magdesisyon umano itong magpakasal kay Matteo Guidicelli.

Ayon sa sikat na singer, natutunan umano niyang unawain at tanggapin na walang perpekto na buhay o pagmamahal mula sa mga tao.

Importante aniya ang pagpapakumbaba na tanggapin ang katotohanan at pagtulungan na maging mas mabuti ang buhay ng bawat isa.

“Dahil ang pamilya ay binuo ng Diyos, at patuloy itong magiging buo kung pagmamahal at pagpapakumbaba ang paiiralin sa ating mga puso ano man ang pagkakaiba o maging choices, desisyon sa buhay ng bawat isa,” dagdag niya.

“In my darkest hour, I was also reminded to look to God and feel his unfailing love and faithfulness through His word and grace. I have learned to find joy and peace again in God alone. The author of love and the perfecter of our faith.”

Ipinaalala rin ni Geronimo sa kaniyang mga tagasuporta na huwag kalimutang pahalagahan ang bawat oras at pagkakataon na maiparamdam sa mga mahal sa buhay kung gaano sila kahalaga.

“Malayo man sila o malapit, yakapin natin sila nang mahigpit sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpili sa kanila,” ani Geronimo.

Nagpasalamat din siya sa Popsters na patuloy na sumusuporta sa kaniya bilang artista at umuunawa na siya ay tao lang din. Nabanggit din nito ang kaniyang manager na si Vic del Rosario ng VIVA na naging tulay umano para maabot niya ang kaniyang mga pangarap.

Sa huli, sinabi nito na ang kaniyang pamilya ang inspirasyon sa buhay at sila rin aniya ang dahilan ng kaniyang muling “pagyakap sa musika.”

“Ngunit bilang isang anak at kapatid, para sa akin, ang makasama kayo habang ako ay nabubuhay nang may pagmamahalan at kapayapaan sa ating mga puso ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang tagumpay at kaligayahan,” pahabol ni Geronimo.

Nito lamang Oktubre, sinorpresa ni Geronimo ang kaniyang mga fan nang ilabas nito ang dalawang bagong single na "Dati-Dati" at "Cuore."

