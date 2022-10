Mula sa Instagram nina Kathryn Bernardo at Karla Estrada

MAYNILA – Tinuldukan ng aktres at host na si Karla Estrada ang mga espekulasyon na naghiwalay na ang anak na si Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Hindi pinalampas ni Estrada ang isang komento sa kaniyang Instagram post na nagtatanong kung totoo ba ang usap-usapan sa social media na hiwalay na ang kinikilalang “KathNiel” sa showbiz industry.

Ayon sa nasabing netizen, marami ang naglabasan sa social media app na “TikTok” tungkol sa estado ng relasyon nina Bernardo at Padilla.

“Tita karla please enlightened us na hindi totoo na break ang kathniel or my prob sila po... my naglalabasan po kasing mga comments sa tiktok dahil lamg sa pagsabi ni dj na si summer ang definition ng pinaka loyal niya,” saad ng isang fan.

Paglilinaw ni Estrada, “WALANG KATOTOHANAN!!!” ang mga kumakalat sa internet tungkol sa umano’y paghihiwalay ng dalawang Kapamilya stars.

This should shut down all the rumors. In El Nido with Kathryn and DJ. #KathNiel pic.twitter.com/0GwjE8lW4t — MJ Felipe (@mjfelipe) October 28, 2022

Magkasama ang magkasintahan sa El Nido, Palawan nitong Biyernes para sa pagbubukas ng bagong negosyo ni Bernardo kasama si Piolo Pascual.

Sa inilabas na tweet ni ABS-CBN reporter MJ Felipe, dumalo si Padilla sa pagbubukas ng boutique resort ng girlfriend sa Palawan.

Nagsimula ang espekulasyon sa relasyon ng dalawa nang matanong sila tungkol sa loyalty sa ginanap na media conference ng seryeng “2 Good 2 Be True.”

Dito sinabi ni Padilla na ang pinaka-loyal para sa kaniya ay ang kaniyang alagang aso na si Summer na mabilis inakala ng ilang netizens na hiwalay na ang dalawa.

Nito lamang Oktubre, ipinagdiwang ng KathNiel ang kanilang ika-11 anibersaryo bilang mag-onscreen partner.



