‘Everybody, Sing!’: Funeral, cemetery workers wagi ng P50,000

Screengrab mula sa Kapamilya Onlive Live

MAYNILA – Mag-uuwi ng P50,000 ang songbayanan ng funeral at cemetery workers mula sa kanilang napanalunan sa community singing game show na “Everybody, Sing!”, Sabado.

Nakakuha ng limang tamang sagot sa jackpot round ang 50 kalahok upang paghati-hatian ang nalikom na premyo.

Kinailangan mahulaan ng mga ito ang 10 tanong sa huling round sa loob ng 62 segundo na naipon nila sa mga naunang segment ng kompetisyon upang maiuwi sana ang grand prize na P1 milyon.

Kabilang sa mga nahulaan nila sa palabas na pinangungunahan ni Vice Ganda ay ang “Otso Otso” at “Crazy Love.”

Ang songbayanan ng funeral at cemetery workers ay isang pagpupugay ng programa sa mga tagapag-alaga at tagapag-bantay ng mga yumaong mahal sa buhay ng publiko lalo pa't nalalapit na ang Undas.

Napapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

