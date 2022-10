Mula sa ABS-CBN Entertainment

MAYNILA – Paghahatian ng 50 mananahi ang P100,000 na premyong nalikom mula sa singing community game show na “Everybody, Sing!”

Nitong Sabado, nahulaan ng songbayanan ng mga mananahi ang siyam sa 10 kantang pinahulaan sa loob ng 69 segundo na nalikom nila sa limang rounds ng paglalaro.

Dapat ay P90,000 lamang ang maiuuwi ng mga kalahok ngunit naisipan nang dagdagan pa ng host na si Vice Ganda ng P10,000 ang kanilang premyo.

Bigong mahulaan ng mga mananahi ang ikalawang kanta na “Babalik Sayo” ni Moira dela Torre.

Sakaling nakuha ng mga ito lahat ng 10 tanong, tumataginting na P1 milyon ang kanilang paghahatian.

Napapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

