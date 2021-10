MANILA -- Actor Gerald Anderson and Gigi de Lana expressed their excitement over their upcoming romantic series "Hello, Heart."

In Star Magic's Inside News on Thursday, Anderson shared what viewers can expect from their show.

"Napaka-exciting kasi first major show ni Gigi, hindi ba? So exciting para sa fans niya. It's something na unexpected, something new kaya marami ring nagulat nung in-announce," Anderson said.

"Personally, I am very excited kasi ang cute at light, pero maraming values na mapupulot sa kuwento namin. On a personal note, 'yung mga project ko lately medyo intense so it's a good breaker. And from YouTube and 'Showtime,' 'yung mga fans niya (Gigi) ay mapapanood na siya sa ganitong platform," he added.

Anderson and de Lana also shared their first impressions of each other.

"Ako kay Ge, una kasi very intimidating talaga siya pero noong nakausap ko na siya sobrang bait, sobrang gentleman. Inaalalayan ako kahit first meeting pa lang namin. Tapos napakita ko agad sa kanya 'yung kulit ko na parang kilala ko na siya, ang galing," de Lana said.

"Si Gi naman, very natural doon sa unang ano pa lang namin, genuine na tao. Kumbaga pinapakita niya agad ang pagkatao niya, 'yung personality niya. As actor at bilang partner sa show na ito ay malaking bagay 'yon kasi kumbaga 'yung ice breaker, mabi-break agad kasi dahil sa personality niya. She's very bubbly and medyo dikit sa character na ginagawa niya," Anderson shared.

De Lana admitted that she has mixed emotions about doing the series.

"Kinabahan ako pero at the same time I am so happy kasi nabigyan ako ng opportunity na ganito," she said.

"Hello, Heart" tells the story of Heart, a beautiful, perky, hard-working but very unlucky woman, who meets her lucky charm, Saul. He hires Heart to pretend to be his wife to please his grandmother with dementia.

The series will premiere exclusively on iQiyi International worldwide.