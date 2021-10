Mula sa Instagram ng Rise Artists Studio

Umarangkada na ang taping ng seryeng “Hello, Heart” na katatampukan ng beteranong aktor na si Gerald Anderson at newcomer na si Gigi de Lana.

Matapos ang unang araw ng kanilang shooting, ikinuwento ng dalawa na masaya ang naging panimula nila sa serye.

Inamin ni De Lana na nakaramdam siya ng pagka-starstruck at kaba nang makita si Anderson lalo pa’t alam niyang batikan na sa larangan ng pag-arte ang aktor.

“Nung narinig ko yung offer na magkakaroon ako ng serye, nagulat ako. Totoo ba to? Sa puso ko excited, kabado. First time ko e. Ang partner ko pa Gerald, ang tagal na nito. Mai-intimidate ako kahit di ko pa siya nakikita,” pag-amin ni De Lana.

“Kinabahan ako. Paano kaya to? Seryoso kaya ito? Pero pinakita ko pa rin yung totoong ako. Yung tawa ko pinakita ko na, yung kakulitan ko pinakita ko na.”

Tila nag-eenjoy naman sa kakulitan at pagiging madaldal ng singer si Anderson na sinabing masarap kausap ang bagong kapareha.

Nang tanungin sa maipapayo niya sa baguhang aktres, sinabi ng aktor na mahalagang may stamina si De Lana sa kanilang trabaho.

“Enjoy. Pace yourself. Kailangan mo na stamina sa trabahong ito. Meron pa tayong 3 days then rest then 4 days ulit. So stamina physically and emotionally. Ako ang coach mo,” tugon ni Anderson.

Hinihikayat niya rin si De Lana na mag-workout tulad niya ngunit batid din niya na mahirap kumuha ng momentum sa pag-eehersisyo.

“Naiintindihan ko naman siya kasi yung momentum talagang pag relax ka na...sa iba yung workout parang trabaho rin yun e. Pero sa awa ng Diyos, para sakin lifestyle. But it's hard. Sana makapag-inspire pa ko ng ibang tao mag-workout,” saad pa niya.

Para naman kay De Lana na unang nakilala sa galing sa pag-awit, umaasa siyang maraming matututunan sa pagpasok sa paggawa ng teleserye.

“More learnings talaga sa genre na ito. More patience din sa sarili ko. Kanina gusto ko na sampalin yung sarili ko kasi parang di ko siya nagagawa. Kailangan ko pa mag-focus. Tiwala sa lahat ng nakakasama ko. Mas ibigay ko pa yung mas nararapat sa role ko,” ani De Lana.

Susundan ng "Hello, Heart" ang kuwento ni Heart (De Lana), na magpapanggap na asawa ng karakter ni Anderson na si Saul.

Hindi pa ibinibigay ang petsa kung kailan lalabas sa iQiyi ang naturang palabas.