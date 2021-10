MANILA -- Nananatiling walang karelasyon si Ivana Alawi.

Ito ang bagay na nilinaw ng aktres sa kanyang mga tagahanga sa isang live Q&A sa Kumu.

"Wala, huy! Totoo talaga [na] kapag may jowa ako, sasabihan ko kayo," aniya.

Nilinaw din ni Alawi na hindi sila nagkaroon ng relasyon ng aktor na si Marco Gumabao. Giit ng aktres, magkaibigan lang sila nito.

"No, no, and no. Never kaming nagkaroon ng kahit anong relasyon, romantic, wala," aniya.

Nilinaw din ni Alawi ang lumabas na retrato at video nila ni Gumabao na magkasama sa isang pagtitipon.

"Hindi lang naman date 'yon na kaming dalawa. We're friends, I was also with other friends, and nasa bahay kami ng friend ko. Wala, as friends lang talaga. There's nothing, hindi kami. Wala," aniya.

"Para lang klaro sa lahat, wala."

Nang matanong naman ang nakitang paghawak ni Gumabao sa kanyang hita, sagot ni Alawi: "Alam niyo guys, wala akong malisya. Kasi kahit sa mga friend ko, lahat sila yumayakap sa akin. Walang hipo-hipo. Wala 'yon sa akin."

"Basta hindi niya mahawakan 'yung those parts, that's a no. Baka masampal ko siya on the spot," dagdag niya.

Matatandaang sa isang press conference ay inamin ni Gumabao na inspirado siya, pero tikom ang bibig nito sa mga tanong tungkol kay Alawi.

Samantala, sa nasabi ring Q&A, sinagot ni Alawi kung may pag-asa ba ang aktor na si Joshua Garcia sakaling manligaw ito sa kanya.

"Lahat naman, hindi ba? Lagi kong sinasabi, lahat may pag-asa," aniya.

Matatandaang sa nakaraang vlog ni Alawi ay inamin nito ang paghanga sa aktor.

Related video:

Watch more on iWantTFC