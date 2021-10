Mula sa Instagram ni Yassi Pressman

Aminado ang aktres at host na si Yassi Pressman na labis niyang na-enjoy ang pananatili sa isla ng Siargao kung saan nasubukan nitong mag-aral ng surfing.

Hindi tuloy naiwasan na tanungin si Pressman sa katatapos lamang na digital press conference ng kanilang pelikula ni JC Santos na “More Than Blue,” kung may balak ba itong manirahan na sa sikat na isla sa bansa.

Ayon sa aktres, nais nitong tumira sa Siargao ng ilang mga buwan lamang ngunit hindi nito kaya na doon na mamalagi sa mahabang panahon dahil sa kaniyang trabaho.

“Tumira po, of course, for a couple of months pero forever, I think I would have to still stay in my city because nandun po 'yung pinakamamahal kong trabaho which is acting,” paliwanag nito.

Hirit pa niya, maaari rin siyang magtagal sa Siargao kung may gagawing proyekto roon.

Kuwento ni Pressman, biglaan lamang ang pagpunta niya sa lugar noong nakaraan ngunit sobrang nagustuhan nito ang surfing.

“That was nice kasi it was unplanned. I learned how to surf. And for me, that experience was amazing because gustong-gusto ko po 'yung bagong adventures. I love trying new things. I love challenging myself,” saad ng aktres.

Aniya, nahirapan siyang aralin ang nasabing water sport lalo pa’t bukod sa nakakapagod ito ay masakit din ang epekto ng sunburn sa balat.

“Surfing is so hard. Sabi ko, akala ko athletic ako, hindi pala. Ang hirap. Everything hurt. And then 'yung sunburn pa. So inside your body, outside everything hurts. But I found myself going back every day. And I love the challenge,” ani Pressman.

Masaya rin niyang ibinahagi ang karanasan na makakilala ng mga residente ng Siargao dahil mas lalo umano niyang naunawaan ang kultura sa isla.

“I saw the people. When you get to talk to a lot of local people, mas naiintindihan mo po 'yung kultura nila. Mas nae-explore natin 'yung mga islands natin,” pahayag pa ni Pressman.

Lalo rin umano siyang na-engganyong puntahan ang mga magagandang lugar pa sa Pilipinas.

“I wanted to explore more of our own pride. And Siargao is the pride of surfing of the world, almost. It's great to talk to people ng mga experiences nila. How they compete. How they would represent the country. I want to keep on learning,” dagdag ng aktres.

Bibida si Pressman at Santos sa sa Pinoy adaptation ng hit Korean film na “More Than Blue.” Eere ang pelikula sa Nobyembre 19 sa Vivamax.