Kim Chiu dinalaw ng 'tikbalang' sa shooting ng pelikula

Binalaan si Kim Chiu ng psychic na kaibigan ng kaniyang kapatid na dinalaw umano siya sa set ng isang tikbalang matapos i-post ng aktres ang retratong ito sa social media. Instagram: @chinitaprincess

Hindi inasahan ng aktres na si Kim Chiu na mababalot ng kababalaghan ang simpleng retrato niya sa set ng kaniyang upcoming movie.

Nag-post kamakailan si Chiu sa Instagram ng larawan niyang nakaupo sa standby area sa lugar kung saan shinu-shoot ang pelikula niyang "U-Turn."

Agad umanong nakatanggap si Chiu ng mensahe mula sa kaibigang psychic ng kaniyang kapatid.

"'Nagshu-shoot pa ba diyan si Kimmy? Sabihin mo huwag na siyang tumambay diyan sa kuwartong 'yan,' kasi may nakikita daw siya. Tapos binilugan 'yong bintana," kuwento ni Chiu.

"Mayroon daw tikbalang. Ba't ganun? May mata, may ilong, may kamay," dagdag ng aktres.

Maging sa mismong U-turn slot sa kalsada na pinagkuhanan ng pelikula ay may naramdamang kakaiba ang cast.

Sa kabila nito, natapos nina Chiu ang pelikula, na hango sa 2016 mystery-thriller film na pumatok sa India.

Sinusundan ng "U-Turn" ang kuwento ng isang reporter, na gagampanan ni Chiu, na sinisilip ang serye ng mga pagkamatay. Kasama rin sa pelikula sina Tony Labrusca at JM de Guzman.

Ipapalabas ang "U-Turn" sa Oktubre 30 sa KTX.PH, iWant TFC, Sky Cable pay-per-view, at Cignal pay-per-view.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News