Why Charlie Dizon decided to cut her hair short

MANILA -- Actress Charlie Dizon surprised her fans through social media posts with snaps of her sporting a new hairstyle.

In Star Magic's Inside News on Monday, Dizon shared the story behind her short hair.

"Alam mo nung nakita ko ito sa Pinterest, literal isang gabi ko lang siyang pinagdesisyunan. Nagpa-schedule agad ako sa salon. Nagulat ako, um-okay agad siya sa schedule eh di gino ko na," Dizon shared.

According to Charlie she'd been wanting to cut her hair but she can't do it because of her roles.

"Matagal ko na rin talagang gustong magpagupit ng ganito kaso siyempre hindi pwede sa mga role, laging sa roles ko hindi pwede pa. So ginulat ko na lang ang lahat habang wala pa akong ginagawa. Pero kasi na-realize ko naman na pwede naman ang extension kung kailangan ng long hair pero mas na-feel ko na ito talagang ito 'yon so ginawa ko na," she said.

"Parents ko nagulat sila bakit ko raw pinagupitan ng ganito. Tapos ayon okay naman tanggap nila, lahat naman sila nagandahan naman. 'Yung iba kong mga tita nagulat din, niloko ko na lang na 'oh bakit ang ganda ko di ba?' Wala na lang silang nagawa," Dizon added.

Dizon is set to star in an upcoming romantic-comedy film.

She even suggested short hair for her character in the upcoming Black Sheep project, which was teased early this year.

Dizon is known for her portrayals in the coming-of-age film “Fan Girl” and the primetime series “Viral Scandal.”



