Mula sa Kapamilya Online Live

MAYNILA – Matapos ang ilang linggong paghihintay, may nanalo na muli ng 'P1 milyon ng songbayanan' sa singing community gameshow na “Everybody, Sing!”.

Naiuwi ng mga empleyado ng bangko ang jackpot prize sa kompetisyon matapos matagumpay na mahulaan ang 10 kanta sa huling round ng palabas.

Halos 50 segundo lamang sa kanilang nalikom na 69 segundo ang nagamit ng mga bank employee upang maiuwi ang pinakamalaking premyo.

Noong Setyembre, napanalunan din ng mga beauticians ang P1 milyon kasabay ng pagbabalik ng “Everybody, Sing!” na pinangungunahan ng host na si Vice Ganda.

Napapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

KAUGNAY NA BALITA

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC