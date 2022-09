Mula sa Kapamilya Online Live

MAYNILA -- Sa pagbabalik ng singing community game show na "Everybody, Sing!", buena manong nakuha ng songbayanan ng beauticians ang jackpot prize na isang milyong piso.

Nitong Sabado, pormal nang bumalik si Vice Ganda at ang "Everybody, Sing!" matapos ang higit isang taon.

Kagaya noong unang season ng kompetisyon, dadaan sa limang rounds ang mga kalahok upang makalikom ng mga segundo na magagamit nila sa jackpot round.

Ngunit sa ikalawang season, 50 na ang miyembro ng Songbayanan at isang milyon na ang jackpot prize.

Kasama pa rin ni Vice sa palabas ang bandang Six Part Invention na siyang kumakanta ng mga awitin para sa laro.

Nakalikom ng 80 segundo ang mga beauticians na nagamit nila sa jackpot round kung saan kinailangan nilang hulaan ang titulo ng 10 kantang patutugtugin.

Nahirapan ang mga ito sa huling awitin ngunit napagtagumpayan din nila ito sa huling dalawang segundo.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

