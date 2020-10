Teaser ng 'The House Arrest of Us' ng KathNiel, viral

MAYNILA -- Hindi matatawaran ang suporta ng mga tagahanga at netizens sa inaabangang proyekto nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na "The House Arrest of Us."

Viral ngayon ang teaser ng kanilang unang digital movie series sa ilalim ng Star Cinema.



Sa ngayon ay higit sa 2.7 milyon na ang nakapanood nito sa Facebook simula nang ilabas ito noong Sabado, Oktubre 10.

Umani naman ito ng higit 723,000 views sa YouTube at lagpas 259,000 ang nakapanood nito sa pamamagitan naman ng Twitter.

Watch more in iWant or TFC.tv

Ang "The House Arrest of Us" ay isang romantic-family digital movie series na hinati sa 13 parts.

Napapanahon ang kuwento ng bagong proyeto ng real-life couple na sina Kathryn at Daniel na iikot sa dalawang tao na na-lockdown sa iisang bahay kasama ang kanilang mga pamilya.



Noong nakaraang buwan sa "TV Patrol" ay inanunsiyo mismo nina Kathryn at Daniel ang tungkol sa "The House Arrest of Us."

"We're getting married... sa pinakabagong handog sa ating lahat ng Star Cinema sa digital movie series na 'The House Arrest of Us,'" anila.

Paglilinaw naman ni Kathryn, walang kinalaman ang pelikula nila na "The Hows of Us" sa inaabangang digital movie series.

"It's not a sequel, basically hindi siya connected... It's a family series, nandu'n din 'yung romance, halo-halo siya pero it’s not related," ani Kathryn.

"Kaya namin ginawa ito, dahil gusto naming bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Sa panahon ngayon na maraming binibigay na pagsubok at problema, gusto natin magbigay ng ngiti," dagdag naman ni Daniel.

Makakasama ng sikat na tambalan ng Kapamilya network sa "The House Arrest of Us" ang mga bituin na sina Ruffa Gutierrez, Gardo Verzosa, Dennis Padilla, Arlene Muhlach, Herbert Bautista, at iba pa.

Mapapanood ang "The House Arrest of Us" simula Oktubre 24 sa KTX, at Oktubre 25 sa iWant-TFC.