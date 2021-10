'TNT' champ Reiven, inaming dinamdam ang pagkabigo sa 'Voice PH'

MAYNILA -- Hindi pa rin makapaniwala si Reiven Umali sa mga papuring natatanggap matapos na magwagi sa "Tawag ng Tanghalan" season 5 ng "It's Showtime."

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, sinagot ni Umali kung ramdam na ba niya ang pagiging "Singing Heartthrob ng Bayan."

"Sa ngayon po medyo nakaka-overwhelm po 'yung mga ganoon. Kasi kapag kumakanta ako parang ang daming nagko-comment, nakaka-appreciate sa akin. Naa-appreciate rin po 'yung itsura ko sa stage at saka pagkanta ko. Natutuwa rin po ako kasi hindi po ka-edad ko lang po yung nakaka-appreciate sa akin pati ang mga tita," ani Umali, 19.

Kung nagagawang makapagpasaya at makapagpakilig ni Umali ng kanyang mga tagahanga, pamilya naman niya ani Umali ang inspirasyon at nagpapasaya sa kanya.

"Para sa akin ang family ko talaga, 'yung nakikita ko silang proud lalo na 'yung mga kapatid ko. Noong pagkapanalo ko po, kita ko sa mga mata nila na sobrang proud sila sa akin," ani Umali.

Sa programa, ibinahagi ni Umali na muntikan na siyang tumigil sa pagsali sa mga singing show matapos niyang hindi palarin sa pagsabak niya noong 2018 sa "Tawag ng Tanghalan" at sa "The Voice of the Philippines" noong 2019.

"After nang hindi ako maikutan sa 'The Voice' dinamdam ko po talaga 'yon," ani Umali.

Pag-amin ni Umali, dahil sa mga nangyari noon ay hindi na niya inaasahan na magwawagi siya sa "Tawag ng Tanghalan" season 5.

"Noong time po na sumali ako sa TNT talagang hindi na po ako nag-expect. Kasi sumali po ako roon para sa experience," ani Umali.

Kuwento ni Umali, ang kanyang lolo at lola ay may mahalagang parte sa pagtupad niya ng kanyang pangarap. Aniya, ang kanyang lolo ang maituturing na "biggest cheerleader" niya.

At ngayong dahan-dahan nang natutupad ang pangarap niya bilang mang-aawit, ibinahagi ni Umali ang pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang pamilya.

"Ang dream ko lang talaga ay mabigyan ko ng magandang buhay ang mga kapatid at sina mommy at daddy. And mapagtapos silang lahat. Kasi sobrang importante po talaga sa akin ng mga kapatid ko," ani Umali.

