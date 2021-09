'TNT' champ Reiven Umali, pagsasabayin ang karera't pag-aaral

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Nais ni Reiven Umali, ang kampeon sa "Tawag ng Tanghalan" season 5, na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at karera bilang baguhang mang-aawit.

"Sa ngayon po talagang gusto ko pong ituloy ang pag-aaral ko dahil sobrang halaga rin po. Pero papagsabayin ko na lang po siguro 'yung singing ko at saka pag-aaral ko," ani Umali sa panayam sa TeleRadyo nitong Martes.

Kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Psychology si Umali, 19.



Nito lamang Sabado nang itanghal si Umali bilang pinakabagong kampeon ng "Tawag ng Tanghalan" sa "It's Showtime."

Kabilang sa kanyang inawit ay ang medley ng mga awiting pinasikat ni Moira dela Torre.

At nitong Linggo, sumabak sa "ASAP Natin 'To" si Umali kung saan nakita niya si dela Torre.

"Nakapagpa-picture po ako kay Ate Moira. Nag-congratulate po siya nung nagkita po kami. Medyo busy po sa 'ASAP' kaya 'di po kami nakapag-usap ng matagal. Pero okay din po, sobrang happy na nakapagpa-picture ako kay Ate Moira at na-meet ko siya in person," kuwento ni Umali.

Matapos ang laban sa TNT, oras naman para sa kanyang pamiilya ang pinagkakaabalahan ni Umali bago siya sumabak sa sunod-sunod na proyekto. Cash prize, bahay at lupa, management at recording contract ang napanalunan ni Umali sa kompetisyon.

"Ang tanging mensahe ko lang po talaga is sobrang pasasalamat ko lang po talaga sa lahat ng suportang ibinibigay ng family ko. Hindi lang po family ko, kung hindi pati ang mga sumusuporta sa akin from Day 1 at mga taong naniniwala. Sobrang naa-appreciate ko, nararamdaman ko po ang love sa akin. Kaya sobrang thank you po sa inyong lahat," mensahe ni Umali sa kanyang pamilya at mga tagahanga.

