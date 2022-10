Mula sa vlog ni Melai Cantiveros

MAYNILA – Maging ang host at komedyante na si Melai Cantiveros ay natawa sa kumakalat na video niya kasama ang dalawang anak habang kumakain ng chicken nuggets.

Naging maingay sa social media ang isang clip nina Cantiveros kasama ang dalawang anak na sina Mela at Stela kung saan naghanda ang artista ng chicken nuggets para sa mga ito.

Natuwa ang maraming netizens sa naging reaksyon nina Mela at Stela na tila nagmana sa energy ng kanilang ina.

the only thing better than one melai aRE THREE MELAIS hahaha thank you universe pic.twitter.com/bkbDjXg4wo — Vince 🏳️‍🌈🌹 #PANTAYtayo 💗 (@vinceliban) October 4, 2022

Ayon sa mga nakapanood, tila nanonood sila ng tatlong Melai Cantiveros sa iisang video clip.

Dahil sa sobrang viral nito, nakabuo na rin ang mga netizen ng dance craze tungkol sa chicken nuggets na game na game na sinayaw ni Mela.

“Hahahhaahahha tawang tawa ako bilang nanay at xmpre Thank you very much @jmko_music sa pa music mu at Thank you dn sa mga netizens tawang tawa ako bakit nagkaroon na ng kanta,” ani Cantiveros sa Instagram.

Hirit pa niya, maging siya ay tila nalito dahil halos gayang-gaya ng kaniyang mga anak ang kilos niya.

Nag-iwan din siya ng pabirong mensahe para sa mga natuwa sa anak na panganay at maging sa mga nairita rito.

“Iba kayu mag interpret mga netizens pati ako nalito nga hahahhahahah Char lang heeheheheh sa mga natuwa kay Ate Mela thank you sa mga nainis Apir tayu. Nakakgigil nadn ang reaction nya kasi,” sambit ni Cantiveros.

Sina Mela at Stela ang anak ni Cantiveros sa asawa nitong si Jason Francisco.



