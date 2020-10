'Amoy malansa?': Iza at Jodi, muling nagharap sa 'Ang sa Iyo ay Akin'

MAYNILA -- Naging matindi ang linyahan sa serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Iza Calzado, Sam Milby at Maricel Soriano.

Nitong Miyerkoles, nabsusog ang mga manonood sa makapigil-hiningang parinigan nina Ellice (Iza) at Marissa (Jodi) sa harapan mismo ni Gabriel (Sam).

Matatandaang batid na ni Ellice ang pagtataksil na ginawa ng asawang si Gabriel at kaibigan niyang si Marissa na nagbunga pa ng isang anak na lalaki.

Para makakuha ng sapat na ebidensiya laban sa asawa't kaibigan, kinailangan na ni Ellice na magbalik sa kanyang kumpanya.

Ibang klaseng tensiyon ang naramdaman ng mga manonood sa palabang linyahan nina Ellice at Marissa habang inaalok ang ginawa nilang pagkain para kay Gabriel.

"Ano 'yon parang amoy malansa?" paunang bitaw ni Ellice kay Marissa.

"Ah baka 'yung bagoong. Pero masarap 'yan, ako mismo ang nagluto," sagot ni Marissa.

"Nagluto ka pala ng kare-kare. Mukhang mamantika. Sana sinabi mo sa akin, Marissa, para nakapagdala ako ng dessert so that we can you know, cleanse our palate," hirit ni Ellice.

"Oh, I'm so sorry Marissa, I just realized ang dami mo palang dinala, baka mapanis?" ani Ellice kay Marissa na matindi rin ang naging buwelta: "Don't worry Ellice, hindi masasayang ang mga niluto ko. Itong asawa mo, mahilig 'yan sa maraming ulam. Gusto niya iba't ibang putahe."

Gamit naman ang hashtag #ASIAAalitan, ibinahagi ng netizens ang saloobin sa mainit na tagpo sa serye.

Ang intense na talagaEllice on Fire#ASIAAalitan — Joy Robles Pia (@JoyRoblesPia1) October 7, 2020

Ellice is really getting on my nevres, d bale, TEAM MARISSA ALL THE WAY.#ASIAAalitan — ᴛʀᴏɪ (@Mrpicklees27) October 7, 2020

Woah! Ellice is really making a comeback..



Hindi aatras si Marissa#ASIAAalitan — Mace LG (@macelg07) October 7, 2020

Can't wait na mapanood nato sa channel 11!!



Ellice on Fire#ASIAAalitan — Roseann (@Roseann81698317) October 7, 2020

Maliban kina Sam, Jodi at Iza, bida rin sa serye si Maricel Soriano. Tampok din ang mga bituin na sina Desiree del Valle, Paulo Angeles, at Michelle Vito.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Narito ang mga naging tagpo sa "Ang sa Iyo ay Akin" nitong Miyerkoles, Oktubre 7.

