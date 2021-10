ABS-CBN, may 4 na libreng bagong palabas sa YouTube

MAYNILA -- Apat na bagong programa mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel ang mapapanood ngayong Oktubre bilang bahagi pa rin ng Kapamilya YOUniverse experience.

Para sa mga hirap bumangon sa umaga, i-stream lang ang “Happy Pill” tuwing ika-8 ng umaga mula Lunes hanggang Linggo. Laman nito ang iba’t ibang inspirational quotes at motivational words para maghatid ng good vibes at lakas ng loob na simulan ang araw.

Maaaliw at matututo ang mga manonood sa quiz show na “IQ Ang Nagwagi,” kung saan mag-iikot si Alora Sasam sa iba’t ibang ABS-CBN shows para magtanong ng trick questions. Sumali sa saya at makakuha ng bagong kaalaman kasama ang iba’t ibang Kapamilya stars tuwing Sabado, ika-6 ng gabi.

Ibang movie experience naman ang hatid ng anthology series na “Mashing Machine” tuwing Lunes tuwing ganap na ika-6 ng gabi. Sa bawat episode nito, ipagsasama-sama ang mga eksena mula sa iba’t ibang patok na teleserye at ipagpapares ang iba’t ibang Kapamilya stars para makabuo ng isang bago at nakakaaliw na kwento.

Ngayon ay mapapnood na ang unang “Mashing Machine” episode na “A Soldier’s Love” tampok sina Gerald Anderson at Ivana Alawi, samantalang sina Kathryn Bernardo, Enrique Gil, at James Reid naman ang magpapakilig sa “My Hokage Love” sa susunod na episode. Bibida rin sa susunod na episodes sina Daniel Padilla, Liza Soberano, Nadine Lustre, Jodi Sta. Maria, at Coco Martin.

Para naman sa mga mahihilig bumiyahe, makikita na ang iba’t ibang bahagi ng mundo kasama sina Andr√© Brouillette, Fumiya Sankai, at Gabby Sarmiento sa “Hello World!” simula Oktubre 7. Makilakwatsa at maki-food trip kasama ang dating “Pinoy Big Brother” housemates sa USA, Japan, at Italy, at alamin mula sa kanila ang masasayang karanasan na pwedeng ma-enjoy sa mga nasabing lugar. Mapapanood ang "Hello World" tuwing Huwebes, alas singko ng hapon.

Tampok naman sa susunod na season ng “Secret Movie Files” ang trivia at sikreto sa paggawa ng 2017 suspense thriller na “Bloody Crayons” kasama ang cast at crew nito. Panoorin ang unang limang episodes nito sa Oktubre 24, ganap na alas dos ng hapon kasabay ng libreng pagpapalabas ng buong pelikula sa YouTube.

Ang “Made for YouTube” shows na ito ay bahagi ng lumalaking Kapamilya YOUniverse, ang pagsasama-sama ng iba’t ibang YouTube channels ng ABS-CBN para maghatid ng entertainment, musika, pelikula, at balita.

Ang ilan sa “Made for YouTube” titles na ekslusibong napapanood sa YouTube ay ang “MMK Shorts: Beyond the Lens,” “It’s Showtime All Access,” “Chikatitas,” “The Music Room,” “He’s Into Her Extras,” “Gold School,” “Dear MOR,” “Gapnud sa Kinabuhi,” “Bedtime Stories,” at “MOR Playlist.”

