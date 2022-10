Mga dating Miss Q&A bets nagbabalik para sa All Star ‘warlahan’

Mula sa "It's Showtime!" YouTube channel

MAYNILA – Sinorpresa ng mga dating kandidata ng MIss Q&A segment ng “It’s Showtime!” ang madlang pipol nang magpakita sa opening number nitong Sabado.

Kaniya-kaniyang pasiklaban ang mga naging kalahok sa nakaraang mga season ng nasabing kompetisyon bilang panimula sa nakatakdang muling pagsalang sa “Showtime” stage.

Muling magtatapat-tapat ang mga ito simula sa Lunes para sa “Kween of the Multibeks: All Star Warlahan” upang magkaroon muli ng tsansa para sa korona.

Kabilang sa mga muling lalaban ay sina “PBB” housemate Brenda Mage, Elsa Droga, at Anne Patricia Lorenzo na malaki ang pasasalamat sa naitulong ng paligsahan noon sa kanila.

“Sobrang happy ko after kong makilala dito sa ‘Showtime.’ Ito na ang naging tahanan ko. Ang daming nangyari sa buhay ko after ko manalo dito. Kaya babalik-balikan ko pa rin ang ‘Showtime’ family,” ani Elsa.

Samantala, nagbiro naman si Lorenzo na may “unfinished business” pa siya sa kompetisyon matapos mabigong masungkit ang titulo noong Season 2.

Puwesto sa semifinals ng Miss Q&A Season 3 ang nakataya sa All Star Resbak at ang pagkakataon na makapasok sa grand finals.