‘Everybody, Sing!’: Quiapo vendors nag-uwi ng P100,000

Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel

MAYNILA - Nakapag-uwi ng P100,000 ang mga Quiapo vendor na sumalang sa “Everybody Sing!” ngayong Linggo.

Matapos ang 5 roundS ng mga mini challenge, nakakuha ng kabuuang 62 segundo para sa jackpot round ang grupo.

Nahulaan nila ang apat sa 10 kanta sa jackpot round tulad ng “Usahay”, “Somewhere in my Past”, “Boom Panes” at “Sana Kahit Minsan”.

Umabot sa P40,000 ang kanilang premyo ngunit dinagdagan ito ng host na si Vice Ganda ng P60,000 para maging P100,000 ang paghahatian ng 50 Quiapo vendors.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

