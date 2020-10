Gerald Anderson, Yam Concepcion at JM de Guzman, tampok sa bagong teleserye

MAYNILA -- Magsasanaib-puwersa sina Gerald Anderson, Yam Concepcion at JM de Guzman para sa isang bagong proyekto.

Bibida ang tatlo sa pinakabagong handog ng Star Creatives na may pamagat na "Init Sa Magdamag."



Ito ang inanunsiyo mismo ng talong bituin sa Facebook live nitong Huwebes ng gabi, Oktubre 1.

"Nandito kami ngayon sa Tanay, naka-lock in kami at gumagawa kami ng panibagong show para sa inyong lahat," bungad ni Gerald na gagampanan ang karakter ni Tupe, isang doktor.

"It's a very exciting story about love, family, values. I'm very blessed to be working again with great people," dagdag ni Gerald na huling napanood sa seryeng "A Soldier's Heart" na nagtapos lamang nitong Setyembre 18.

Ang "Init sa Magdamag" ang unang proyekto ni Gerald sa Star Creatives.

Gagampanan naman ni JM ang karakter ni Peterson Alvarez, isang nangangarap na politician.

"I feel blessed and sobrang masaya dahil sa trust na naibigay sa akin. Sana magustuhan niyo po itonog aming nilulutong (proyekto)," ani JM na huling napanood naman sa serye ng ABS-CBN na "Pamilya Ko."

Matatandaang tumigil ang pag-ere ang nasabing serye dahil sa pandemya noong Marso. Tuluyan nang hindi nakabalik sa ere ang serye kasunod nang pagpapatigil ng Kongreso sa pagbo-brodkast ng ABS-CBN sa telebisyon at radyo.

Isang kongresista naman at asawa ni Peterson ang karakter na gagampanan ni Yam.

"Ako rito si Rita, congresswoman. Palaban siya so abangan natin 'yan. Lumalaban siya pero sa tama. Nagpapasalamat ako sa ABS-CBN at sa Star Creatives sa opportunity na ito, tiwala. It's our fourth day here sa set. So far mas nakikilala ko si Rita lalo at nai-inspire ako sa kuwento niya. I'm sure mai-inspire din kaya kapag napanood niyo ito. I'm very grateful for this project," ani Yam.

Nito lamang Setyembre 11 ay natapos na ang seryeng "Love Thy Woman" kung saan isa sa mga bida si Yam.

Sa kani-kanilang Instagram accounts ay ibinahagi rin nina Yam, Gerald at JM ang poster ng pinakabago nilang serye.



Tampok din sa paparating na serye ang aktres na si Kate Alejandrino.